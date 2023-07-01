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1 июля, 16:50

После ДТП на трассе в Свердловской области скончалась пятимесячная девочка

В результате ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень скончалась пятимесячная девочка. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Авария случилась в пятницу на 66-м километре федеральной трассы. Там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Пострадало девять человек, в том числе пятеро детей. В областной госавтоинспекции уточнили, что водитель "шевроле" выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с "хондой". Затем обе иномарки съехали с дороги.

"К сожалению, один ребёнок — пятимесячная девочка, — несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался впоследствии в больнице", — говорится в сообщении.

Утром стало известно, что состояние пострадавших детей и двух женщин остаётся тяжёлым. В отношении водителя "шевроле" возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Карелии перевернулся туристический автобус. В результате ДТП пострадало несколько человек.

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VK / СУ СК России по Свердловской области

Илья Суриков
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