После ДТП на трассе в Свердловской области скончалась пятимесячная девочка

В результате ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень скончалась пятимесячная девочка. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Авария случилась в пятницу на 66-м километре федеральной трассы. Там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Пострадало девять человек, в том числе пятеро детей. В областной госавтоинспекции уточнили, что водитель "шевроле" выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с "хондой". Затем обе иномарки съехали с дороги.

"К сожалению, один ребёнок — пятимесячная девочка, — несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался впоследствии в больнице", — говорится в сообщении.

Утром стало известно, что состояние пострадавших детей и двух женщин остаётся тяжёлым. В отношении водителя "шевроле" возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.