В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие

В Карелии перевернулся туристический автобус. В результате ДТП несколько человек пострадали, сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

По данным ведомства, авария с участием автобуса произошла днём в Лахденпохском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.

"В салоне находился 41 человек. Сейчас имеется информация о троих пострадавших", — отметили в МВД.

На месте аварии сейчас работают экстренные службы.