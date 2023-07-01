Регион

Уведомления отключены

1 июля, 13:32

В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие

В Карелии перевернулся туристический автобус. В результате ДТП несколько человек пострадали, сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

По данным ведомства, авария с участием автобуса произошла днём в Лахденпохском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.

"В салоне находился 41 человек. Сейчас имеется информация о троих пострадавших", — отметили в МВД.

На месте аварии сейчас работают экстренные службы.

"Сгорели заживо": 25 человек погибли при возгорании автобуса в Индии

"Сгорели заживо": 25 человек погибли при возгорании автобуса в Индии

Ранее Лайф рассказывал, что на западе Кении как минимум 45 человек погибло в массовой аварии. Очевидцы сообщили, что водитель грузовика не справился с управлением, после чего авто влетело в шесть машин и упало в кювет.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Карелия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров