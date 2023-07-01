В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие
В Карелии перевернулся туристический автобус. В результате ДТП несколько человек пострадали, сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.
По данным ведомства, авария с участием автобуса произошла днём в Лахденпохском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.
"В салоне находился 41 человек. Сейчас имеется информация о троих пострадавших", — отметили в МВД.
На месте аварии сейчас работают экстренные службы.
Ранее Лайф рассказывал, что на западе Кении как минимум 45 человек погибло в массовой аварии. Очевидцы сообщили, что водитель грузовика не справился с управлением, после чего авто влетело в шесть машин и упало в кювет.
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