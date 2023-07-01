"Сгорели заживо": 25 человек погибли при возгорании автобуса в Индии
Не менее 25 человек погибло при возгорании автобуса в Индии
25 человек стали жертвами жуткой аварии, произошедшей в индийском штате Махараштра. Обложка © twitter / pti_news
По меньшей мере 25 человек стали жертвами жуткой аварии, произошедшей в индийском штате Махараштра. Как пишет агентство Ani, автобус, в котором находилось 32 человека, загорелся прямо на трассе.
По данным агентства, пассажирский автобус следовал из города Яватмал в Пуну. Во время движения он по неустановленным причинам загорелся, и находившиеся внутри люди не смогли спастись — 25 человек сгорели заживо. Остальные пострадавшие уцелели чудом, они госпитализированы.
Ранее Лайф рассказывал, что на западе Кении как минимум 45 человек погибло в массовой аварии. По данным очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, после чего авто влетело в шесть машин и упало в кювет.