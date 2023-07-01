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1 июля, 03:18

"Сгорели заживо": 25 человек погибли при возгорании автобуса в Индии

Не менее 25 человек погибло при возгорании автобуса в Индии

<p>25 человек стали жертвами жуткой аварии, произошедшей в индийском штате Махараштра. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/pti_news/status/1674976632124108805" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pti_news</a></p>

25 человек стали жертвами жуткой аварии, произошедшей в индийском штате Махараштра. Обложка © twitter / pti_news

По меньшей мере 25 человек стали жертвами жуткой аварии, произошедшей в индийском штате Махараштра. Как пишет агентство Ani, автобус, в котором находилось 32 человека, загорелся прямо на трассе.

По данным агентства, пассажирский автобус следовал из города Яватмал в Пуну. Во время движения он по неустановленным причинам загорелся, и находившиеся внутри люди не смогли спастись — 25 человек сгорели заживо. Остальные пострадавшие уцелели чудом, они госпитализированы.

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Ранее Лайф рассказывал, что на западе Кении как минимум 45 человек погибло в массовой аварии. По данным очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, после чего авто влетело в шесть машин и упало в кювет.

Оксана Попова
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