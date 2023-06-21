Пламя и много дыма: Появилось жуткое видео с места ДТП в Дагестане с рейсовым автобусом из Москвы

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места страшного ДТП в Дагестане, в котором автобус из Москвы столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком. По уточнённым данным, трагедия унесла жизни восьми человек.

На месте аварии столпились люди. На кадрах видно мощное пламя, а от легковушки практически ничего не осталось. Бампер автобуса сильно искорёжен. Согласно данным МЧС, в нём в момент ДТП находились 25 человек. После аварии рейсовый транспорт тоже загорелся, его уже потушили. Региональная прокуратура начала проверку по факту причин трагедии.