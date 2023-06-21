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21 июня, 17:22

Пламя и много дыма: Появилось жуткое видео с места ДТП в Дагестане с рейсовым автобусом из Москвы

Появилось видео с места ДТП в Дагестане, где погибли 8 человек и пострадали 16

<p>ДТП с автобусом в Дагестане. Фото © МЧС России</p>

ДТП с автобусом в Дагестане. Фото © МЧС России

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места страшного ДТП в Дагестане, в котором автобус из Москвы столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком. По уточнённым данным, трагедия унесла жизни восьми человек.

ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Видео © telegram / Нетипичная Махачкала

На месте аварии столпились люди. На кадрах видно мощное пламя, а от легковушки практически ничего не осталось. Бампер автобуса сильно искорёжен. Согласно данным МЧС, в нём в момент ДТП находились 25 человек. После аварии рейсовый транспорт тоже загорелся, его уже потушили. Региональная прокуратура начала проверку по факту причин трагедии.

ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Видео © telegram / Махачкала №1

ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Фото © telegram / Нетипичная Махачкала

ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Фото © telegram / Нетипичная Махачкала

Роковой обгон на кубанской трассе привёл к гибели трёх человек

Роковой обгон на кубанской трассе привёл к гибели трёх человек

Напомним, ДТП произошло сегодня на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе. Рейсовый автобус МоскваХасавюрт столкнулся в Дагестане с легковым авто и грузовиком.

Юрий Лысенко
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