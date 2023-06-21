Пламя и много дыма: Появилось жуткое видео с места ДТП в Дагестане с рейсовым автобусом из Москвы
Появилось видео с места ДТП в Дагестане, где погибли 8 человек и пострадали 16
ДТП с автобусом в Дагестане. Фото © МЧС России
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места страшного ДТП в Дагестане, в котором автобус из Москвы столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком. По уточнённым данным, трагедия унесла жизни восьми человек.
ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Видео © telegram / Нетипичная Махачкала
На месте аварии столпились люди. На кадрах видно мощное пламя, а от легковушки практически ничего не осталось. Бампер автобуса сильно искорёжен. Согласно данным МЧС, в нём в момент ДТП находились 25 человек. После аварии рейсовый транспорт тоже загорелся, его уже потушили. Региональная прокуратура начала проверку по факту причин трагедии.
ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Видео © telegram / Махачкала №1
ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Фото © telegram / Нетипичная Махачкала
Напомним, ДТП произошло сегодня на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе. Рейсовый автобус Москва – Хасавюрт столкнулся в Дагестане с легковым авто и грузовиком.