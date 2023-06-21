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21 июня, 16:41

Автобус Москва – Хасавюрт попал в ДТП в Дагестане, погибло 9 человек

Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт, столкнулся в Дагестане с легковым авто и грузовиком. В результате погибло девять человек, пострадало 16. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошёл на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе. Другая информация о ДТП уточняется.

Роковой обгон на кубанской трассе привёл к гибели трёх человек

Роковой обгон на кубанской трассе привёл к гибели трёх человек

А ранее в Казахстане в ДТП погибло шесть человек, включая четырёх детей. Их Lada Priora столкнулась с автобусом Yutong на трассе Атырау – Актобе.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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