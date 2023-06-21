Автобус Москва – Хасавюрт попал в ДТП в Дагестане, погибло 9 человек

Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт, столкнулся в Дагестане с легковым авто и грузовиком. В результате погибло девять человек, пострадало 16. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошёл на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе. Другая информация о ДТП уточняется.