Автобус Москва – Хасавюрт попал в ДТП в Дагестане, погибло 9 человек
Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт, столкнулся в Дагестане с легковым авто и грузовиком. В результате погибло девять человек, пострадало 16. Об этом сообщает Mash Gor.
Инцидент произошёл на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе. Другая информация о ДТП уточняется.
А ранее в Казахстане в ДТП погибло шесть человек, включая четырёх детей. Их Lada Priora столкнулась с автобусом Yutong на трассе Атырау – Актобе.
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