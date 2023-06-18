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18 июня, 10:56

Родители и четыре ребёнка погибли в страшной аварии в Казахстане

Семья из шести человек погибла в ДТП с автобусом на западе Казахстана

В Казахстане шесть человек, включая четырёх детей, погибли в результате столкновения автомобиля Lada Priora с автобусом Yutong в 09:10 (07:10 мск) на трассе Атырау – Актобе. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в телеграм-канале.

Последствия аварии в Казахстане, в которой погибло шесть человек. Видео © Telegram / Polisia.kz

"В результате происшествия погибли пассажиры 1985 г.р., 2013 г.р., 2016 г.р., 2019 г.р., 2021 г.р. Водитель автомобиля Lada Priora 1982 г.р. в результате полученных телесных повреждений скончался в Атырауской областной больнице", — говорится в сообщении.

Погибшие были многодетной семьёй. Правоохранители проводят расследование по факту случившегося.

В Казахстане десять человек погибли при столкновении двух легковых машин

В Казахстане десять человек погибли при столкновении двух легковых машин

Ранее сообщалось, что шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции по дороге в аэропорт. Столкнулись автобус с грузовиком. В результате есть один погибший.

Обложка ©

Telegram / Polisia.kz

Светлана Оперук
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