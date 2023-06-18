Родители и четыре ребёнка погибли в страшной аварии в Казахстане

В Казахстане шесть человек, включая четырёх детей, погибли в результате столкновения автомобиля Lada Priora с автобусом Yutong в 09:10 (07:10 мск) на трассе Атырау – Актобе. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в телеграм-канале.

Последствия аварии в Казахстане, в которой погибло шесть человек. Видео © Telegram / Polisia.kz

"В результате происшествия погибли пассажиры 1985 г.р., 2013 г.р., 2016 г.р., 2019 г.р., 2021 г.р. Водитель автомобиля Lada Priora 1982 г.р. в результате полученных телесных повреждений скончался в Атырауской областной больнице", — говорится в сообщении.

Погибшие были многодетной семьёй. Правоохранители проводят расследование по факту случившегося.