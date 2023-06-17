В Казахстане десять человек погибли при столкновении двух легковых машин

На западе Казахстана в результате столкновения двух легковых машин погибло десять человек. Об этом сообщили в местном МВД. Среди жертв трагедии пять несовершеннолетних.

"16 июня на трассе Жанаозен – Кендерли произошло большое дорожно-транспортное происшествие. В нем погибло 10 человек. Из них пять несовершеннолетние", — сказано в сообщении.

В полиции указали, что в одной машине было восемь человек, а это нарушение правил. Там также не было детского кресла, пассажиры и водитель не были пристёгнуты. Водителя второго автомобиля месяц назад оштрафовали за то, что он не был пристёгнут.

"Прошу соблюдать правила безопасности дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей!" — сказал начальник департамента полиции области Аян Дуйсембаев.