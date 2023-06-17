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17 июня, 15:56

В Казахстане десять человек погибли при столкновении двух легковых машин

<p>В Казахстане в ДТП с двумя автомобилями погибло десять человек. Фото © <a href="https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/111983-pri-lobovom-stolknovenii-mashin-v-mangistau-pogibli-dve-semi-socseti.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lada.kz</a></p>

В Казахстане в ДТП с двумя автомобилями погибло десять человек. Фото © lada.kz

На западе Казахстана в результате столкновения двух легковых машин погибло десять человек. Об этом сообщили в местном МВД. Среди жертв трагедии пять несовершеннолетних.

"16 июня на трассе Жанаозен – Кендерли произошло большое дорожно-транспортное происшествие. В нем погибло 10 человек. Из них пять несовершеннолетние", — сказано в сообщении.

В полиции указали, что в одной машине было восемь человек, а это нарушение правил. Там также не было детского кресла, пассажиры и водитель не были пристёгнуты. Водителя второго автомобиля месяц назад оштрафовали за то, что он не был пристёгнут.

"Прошу соблюдать правила безопасности дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей!" — сказал начальник департамента полиции области Аян Дуйсембаев.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Чувашии произошла жуткая авария с пятью автомобилями. В результате погибло два человека, в том числе ребёнок.

Илья Суриков
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