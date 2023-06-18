Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции по дороге в аэропорт
TRT: В ДТП с автобусом и грузовиком в Анталье пострадали шесть туристов из РФ
В результате ДТП в турецкой Анталье пострадали минимум шесть туристов из России. Как сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в полиции, водитель автобуса погиб на месте происшествия.
Авария с участием российских туристов в Турции. Видео © DHA
Авария произошла накануне вечером у города Манавгат. Группа туристов ехала в аэропорт. Водитель автобуса, в котором находились 33 пассажира, врезался в стоявший у заправки грузовик. Пострадавших госпитализировали, где им оказали необходимую медпомощь. Туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения у заправки. Предварительно, водитель автобуса по не выясненным пока причинам потерял управление, что и стало причиной столкновения. После ДТП в автобусе возник небольшой пожар, который работники заправки оперативно потушили. Они же вытащили пострадавших.
Ранее сообщалось, что на юге Загреба (Хорватия) 23-летний водитель "мерседеса" въехал в группу людей, которые стояли на парковке местного торгового центра. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. В результате ДТП пострадало по меньшей мере шесть человек.