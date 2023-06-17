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Опубликовано 17 июня 2023, 13:58

В Хорватии "мерседес" протаранил толпу на парковке, момент попал на видео

24sata: В Загребе водитель Mercedes наехал на толпу, пострадало шесть человек

На юге Загреба (Хорватия) 23-летний водитель "мерседеса" въехал в группу людей, которые стояли на парковке местного торгового центра. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

В Хорватии мужчина въехал в группу людей. Видео © Twitter / mmarko631

Как сообщает телеканал 24sata, в результате ДТП пострадало по меньшей мере шесть человек. Один мужчина застрял под машиной, его достали спасатели. Пострадавшие госпитализированы. Новостной портал Feljton со ссылкой на загребскую полицию отмечает, что водитель потерял управление и "из-за несоответствующей скорости наехал" на пешеходов. Правоохранители задержали гонщика.

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Twitter / mmarko631

Евгения Колесникова
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