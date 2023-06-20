Роковой обгон на кубанской трассе привёл к гибели трёх человек
Три человека погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае
В результате ДТП в Краснодарском крае погибли три человека, ещё двое госпитализированы. Обложка © t.me / 23 МВД
Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло на трассе в Краснодарском крае. По данным регионального управления МВД, ещё два пассажира пострадало.
Авария произошла вчера вечером на участке автодороги Крымск – Славянск-на-Кубани. 24-летний водитель "Хёндай-Акцент" пошёл на обгон, в результате чего столкнулся с "Ладой-Приорой" под управлением 49-летнего мужчины.
"В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте. Две женщины-пассажира "Лады-Приоры" в тяжёлом состоянии госпитализированы. Проводится проверка", — сообщили в МВД.
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