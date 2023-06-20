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19 июня, 21:49

Роковой обгон на кубанской трассе привёл к гибели трёх человек

Три человека погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае

<p>В результате ДТП в Краснодарском крае погибли три человека, ещё двое госпитализированы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd_23/3157" target="_blank" rel="noopener noreferrer">23 МВД</a></p>

В результате ДТП в Краснодарском крае погибли три человека, ещё двое госпитализированы. Обложка © t.me / 23 МВД

Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло на трассе в Краснодарском крае. По данным регионального управления МВД, ещё два пассажира пострадало.

Авария произошла вчера вечером на участке автодороги Крымск – Славянск-на-Кубани. 24-летний водитель "Хёндай-Акцент" пошёл на обгон, в результате чего столкнулся с "Ладой-Приорой" под управлением 49-летнего мужчины.

"В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте. Две женщины-пассажира "Лады-Приоры" в тяжёлом состоянии госпитализированы. Проводится проверка", — сообщили в МВД.

Родители и четыре ребёнка погибли в страшной аварии в Казахстане

Родители и четыре ребёнка погибли в страшной аварии в Казахстане

Ранее Лайф писал, что страшное ДТП с участием автомобиля BMW произошло в районе Ясенева на юго-западе Москвы. Предварительно установлено, что 19-летний москвич ехал по улице Айвазовского и в какой-то момент потерял управление. В результате водитель автомобиля BMW влетел в фонарный столб. Парень скончался на месте ЧП.

Оксана Попова
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