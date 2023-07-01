В Петербурге пьяный лихач снёс двух человек на переходе и скрылся, один из них погиб
В Петербурге задержали водителя, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя, который наехал на двух пешеходов, врезался в другую машину и скрылся с места проишествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в телеграм-канале.
Водитель "мазды" сбил двух пешеходов, врезался в другую машину и скрылся. Видео © Telegram / Петербургская полиция
"[Водитель "мазды-3"] совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего у дома 58 по указанной улице совершил столкновение с припаркованным автомобилем "Форд-Фокус" и, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.
ДТП случилось 30 июня в 23:10 в Колпино. В результате один из пешеходов (ему 22 года) скончался на месте, а второго (19 лет) госпитализировали в тяжёлом состоянии. Спустя 40 минут после случившегося сотрудники ГИБДД поймали водителя, на момент задержание он был пьян. Мужчину доставили в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 45 человек погибло в результате массового ДТП в Кении. Водитель грузовика не справился с управлением, после чего трейлер влетел в шесть машин и упал в кювет.
Telegram / Петербургская полиция