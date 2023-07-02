Девять человек пострадали при ДТП в Челябинске, среди них один ребёнок

В Челябинске произошло ДТП с микроавтобусом, пострадало девять человек, среди них один ребёнок. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Предварительно, девять пострадавших, в том числе один ребёнок. Шесть человек доставлены с травмами различной степени тяжести в больницы Челябинска", — рассказала ТАСС представитель министерства, уточнив, что после получения медицинской помощи от сотрудников скорой трое отказались от госпитализации.

Авария произошла днём: микроавтобус врезался в КамАЗ с полуприцепом и опрокинулся на крышу, задев при этом электроопору. К месту ДТП направили восемь бригад скорой помощи.