Девять человек пострадали при ДТП в Челябинске, среди них один ребёнок
Микроавтобус, перевернувшийся после столкновения с КамАЗом в Челябинске. Обложка © ГИБДД Челябинска
В Челябинске произошло ДТП с микроавтобусом, пострадало девять человек, среди них один ребёнок. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
"Предварительно, девять пострадавших, в том числе один ребёнок. Шесть человек доставлены с травмами различной степени тяжести в больницы Челябинска", — рассказала ТАСС представитель министерства, уточнив, что после получения медицинской помощи от сотрудников скорой трое отказались от госпитализации.
Авария произошла днём: микроавтобус врезался в КамАЗ с полуприцепом и опрокинулся на крышу, задев при этом электроопору. К месту ДТП направили восемь бригад скорой помощи.
Похожее ДТП с перевернувшимся автобусом произошло накануне в Карелии. Были госпитализированы десять человек. Жизни пострадавших сейчас ничто не угрожает.