Десять человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Десять человек госпитализированы после аварии с туристическим автобусом в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Десять пострадавших доставлены в Сортавальскую ЦРБ. У семи пострадавших переломы различной локализации, у одного вывих сустава, а у жителя Нижегородской области ушиб мягких тканей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", — написал он в телеграм-канале.

По результатам обследования два человека были госпитализированы в тяжёлом состоянии, а остальных восьмерых отправили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, детей среди пострадавших нет, добавил Охлопков.

Кадр с места ДТП в Карелии. Обложка © VK / МВД по Республике Карелия