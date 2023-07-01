Десять человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Десять человек госпитализированы после аварии с туристическим автобусом в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
"Десять пострадавших доставлены в Сортавальскую ЦРБ. У семи пострадавших переломы различной локализации, у одного вывих сустава, а у жителя Нижегородской области ушиб мягких тканей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", — написал он в телеграм-канале.
По результатам обследования два человека были госпитализированы в тяжёлом состоянии, а остальных восьмерых отправили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, детей среди пострадавших нет, добавил Охлопков.
Как ранее сообщал Лайф, днём 1 июля в Лахденпохском районе перевернулся туристический автобус. В салоне в момент ДТП находился 41 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.