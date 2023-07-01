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1 июля, 17:30

Десять человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом в Карелии

<p>Кадр с места ДТП в Карелии. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mvd10" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД по Республике Карелия</a></p>

Кадр с места ДТП в Карелии. Обложка © VK / МВД по Республике Карелия

Десять человек госпитализированы после аварии с туристическим автобусом в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Десять пострадавших доставлены в Сортавальскую ЦРБ. У семи пострадавших переломы различной локализации, у одного вывих сустава, а у жителя Нижегородской области ушиб мягких тканей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", — написал он в телеграм-канале.

По результатам обследования два человека были госпитализированы в тяжёлом состоянии, а остальных восьмерых отправили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, детей среди пострадавших нет, добавил Охлопков.

Кадр с места ДТП в Карелии. Обложка © VK / МВД по Республике Карелия

Кадр с места ДТП в Карелии. Обложка © VK / МВД по Республике Карелия

Как ранее сообщал Лайф, днём 1 июля в Лахденпохском районе перевернулся туристический автобус. В салоне в момент ДТП находился 41 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.

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Наталья Исакова
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