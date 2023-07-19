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18 июля, 22:37

Два человека пострадали в результате "огненной" аварии на юго-востоке Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, один из них загорелся

В Москве на Поречной улице столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП.

В Москве на Поречной улице столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся. Видео © LIFE

"На Поречной улице (в районе д. 31) столкнулись несколько автомобилей. Вследствие столкновения один из автомобилей загорелся. <…> Движение в районе происшествия затруднено", — сообщили в пресс-службе Дептранса.

Как сообщил Лайфу источник, водитель BMW не справился с управлением, в результате чего авто вылетело на встречную полосу и протаранило Kia. После столкновения немецкая машина моментально загорелась — на кадрах видно, что передняя часть выгорела полностью.

По предварительным данным, в результате аварии пострадало два человека. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Двое детей и трое взрослых погибли в жутком ДТП из-за фуры без колеса в Прикамье

Двое детей и трое взрослых погибли в жутком ДТП из-за фуры без колеса в Прикамье

Ранее Лайф рассказывал о массовой аварии, которая произошла на трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье. Там столкнулись грузовик и 14 автомобилей. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, что фура Scania на полном ходу сносит легковушки.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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