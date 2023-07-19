Два человека пострадали в результате "огненной" аварии на юго-востоке Москвы

В Москве на Поречной улице столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП.

В Москве на Поречной улице столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся. Видео © LIFE

"На Поречной улице (в районе д. 31) столкнулись несколько автомобилей. Вследствие столкновения один из автомобилей загорелся. <…> Движение в районе происшествия затруднено", — сообщили в пресс-службе Дептранса.

Как сообщил Лайфу источник, водитель BMW не справился с управлением, в результате чего авто вылетело на встречную полосу и протаранило Kia. После столкновения немецкая машина моментально загорелась — на кадрах видно, что передняя часть выгорела полностью.

По предварительным данным, в результате аварии пострадало два человека. Другие обстоятельства происшествия выясняются.