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16 июля, 14:58

Двое детей и трое взрослых погибли в жутком ДТП из-за фуры без колеса в Прикамье

Фура, две легковушки и мотоцикл столкнулись в Пермском крае, есть погибшие

<p>Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя автомобилями и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-218173786_796" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лысьва </a></p>

Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя автомобилями и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © VK / Лысьва

Серьёзное ДТП произошло в Большесосновском районе Пермского края, в результате которого погибло пять человек — двое детей и трое взрослых. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Экстренные службы работают на месте жуткого ДТП в Пермском крае. Видео © Telegram / ЧП Пермь | новости

  • Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя авто и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © Telegram / Пермь ЧП и ДТП, новости
    Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя авто и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © Telegram / Пермь ЧП и ДТП, новости
  • Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя авто и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © Telegram / Пермь ЧП и ДТП, новости
    Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя авто и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © Telegram / Пермь ЧП и ДТП, новости
  • Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя авто и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © Telegram / Пермь ЧП и ДТП, новости
    Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя авто и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © Telegram / Пермь ЧП и ДТП, новости
  • Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя авто и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © Telegram / Пермь ЧП и ДТП, новости
    Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя авто и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © Telegram / Пермь ЧП и ДТП, новости

Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя авто и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © Telegram / Пермь ЧП и ДТП, новости

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По данным ведомства, всё произошло на 13-м километре автодороги Большая Соснова – Частые. Там фура повредила колесо и выехала на встречку, где столкнулась с автомобилями Chery, "Лада" и мотоциклом.

"Погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Теперь по факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке, уточнили в полиции.

Появилось видео, как пьяный лихач на полной скорости снёс бабушку и мужчину в Подмосковье

Появилось видео, как пьяный лихач на полной скорости снёс бабушку и мужчину в Подмосковье

Ранее Лайф рассказывал о массовой аварии, которая произошла на трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье. Там столкнулись грузовик и 14 автомобилей. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, на них видно, что фура Scania на полном ходу сносит легковушки.

Николь Вербер
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