Двое детей и трое взрослых погибли в жутком ДТП из-за фуры без колеса в Прикамье
Фура, две легковушки и мотоцикл столкнулись в Пермском крае, есть погибшие
Место ДТП, где в результате столкновения фуры с двумя автомобилями и мотоциклом погибло пять человек. Обложка © VK / Лысьва
Серьёзное ДТП произошло в Большесосновском районе Пермского края, в результате которого погибло пять человек — двое детей и трое взрослых. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Экстренные службы работают на месте жуткого ДТП в Пермском крае. Видео © Telegram / ЧП Пермь | новости
По данным ведомства, всё произошло на 13-м километре автодороги Большая Соснова – Частые. Там фура повредила колесо и выехала на встречку, где столкнулась с автомобилями Chery, "Лада" и мотоциклом.
"Погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Теперь по факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке, уточнили в полиции.
Ранее Лайф рассказывал о массовой аварии, которая произошла на трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье. Там столкнулись грузовик и 14 автомобилей. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, на них видно, что фура Scania на полном ходу сносит легковушки.