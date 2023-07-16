Двое детей и трое взрослых погибли в жутком ДТП из-за фуры без колеса в Прикамье

Серьёзное ДТП произошло в Большесосновском районе Пермского края, в результате которого погибло пять человек — двое детей и трое взрослых. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Экстренные службы работают на месте жуткого ДТП в Пермском крае. Видео © Telegram / ЧП Пермь | новости









По данным ведомства, всё произошло на 13-м километре автодороги Большая Соснова – Частые. Там фура повредила колесо и выехала на встречку, где столкнулась с автомобилями Chery, "Лада" и мотоциклом.

"Погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Теперь по факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке, уточнили в полиции.