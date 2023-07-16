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16 июля, 13:59

Появилось видео, как пьяный лихач на полной скорости снёс бабушку и мужчину в Подмосковье

Прокуратура показала видео наезда водителя на двух пешеходов в Электростали

Прокуратура Московской области опубликовала страшные кадры наезда пьяного лихача на двух пешеходов в Электростали. Судя по ним, задержанный остановился сразу после столкновения и, не выходя из своего "фольксвагена", нажал на газ, завернул направо и скрылся с места ДТП.

Опубликованы кадры наезда подмосковного лихача на пожилых людей. Видео © Telegram / "Прокуратура Московской области"

Напомним, в результате наезда 91-летняя женщина погибла на месте происшествия. 55-летний мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места ДТП". Водитель задержан.

Камеры сняли момент "многомиллионного" ДТП с фурой и 14 легковушками в Подмосковье

Камеры сняли момент "многомиллионного" ДТП с фурой и 14 легковушками в Подмосковье

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Telegram / "Прокуратура Московской области"

Матвей Константинов
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