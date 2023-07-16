Появилось видео, как пьяный лихач на полной скорости снёс бабушку и мужчину в Подмосковье

Прокуратура Московской области опубликовала страшные кадры наезда пьяного лихача на двух пешеходов в Электростали. Судя по ним, задержанный остановился сразу после столкновения и, не выходя из своего "фольксвагена", нажал на газ, завернул направо и скрылся с места ДТП.