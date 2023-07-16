Появилось видео, как пьяный лихач на полной скорости снёс бабушку и мужчину в Подмосковье
Прокуратура показала видео наезда водителя на двух пешеходов в Электростали
Прокуратура Московской области опубликовала страшные кадры наезда пьяного лихача на двух пешеходов в Электростали. Судя по ним, задержанный остановился сразу после столкновения и, не выходя из своего "фольксвагена", нажал на газ, завернул направо и скрылся с места ДТП.
Опубликованы кадры наезда подмосковного лихача на пожилых людей. Видео © Telegram / "Прокуратура Московской области"
Напомним, в результате наезда 91-летняя женщина погибла на месте происшествия. 55-летний мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места ДТП". Водитель задержан.
Telegram / "Прокуратура Московской области"