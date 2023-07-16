Лихач на полной скорости сбил пожилую пару в Подмосковье и бросил их умирать в крови
В Электростали задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП
В Московской области задержали водителя легковушки, который в пьяном виде сбил двоих пожилых пешеходов и скрылся с места происшествия. Мужчину поймали по горячим следам.
Место смертельного ДТП в Электростали. Видео © VK / Наша Электросталь
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в ДТП со смертельным исходом, произошедшем утром 16 июля на проспекте Ленина в городе Электростали", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно, водитель сбил пожилую женщину 1931 г. р. и мужчину 1967 г. р., переходивших дорогу в неположенном месте. Пенсионерка погибла на месте, её спутник был госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали беглеца во дворе одного из домов на Первомайской улице и доставили в отдел, уточнила Волк. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее в подмосковных Химках 16-летний подросток врезался на отцовской иномарке в остановку, сбив четырёх рабочих. Двое из них были госпитализированы с травмами.
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