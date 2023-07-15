Школьник на папиной иномарке влетел в остановку с людьми в Подмосковье
В Химках 16-летний подросток врезался в остановку, сбив четырёх рабочих
Место аварии в Химках. Обложка © VK / "Сходня | ОКруг"
В Химках подросток за рулём иномарки, которую взял у отца, въехал на скорости в автобусную остановку. По данным главка МВД России по Московской области, в результате аварии пострадали четверо рабочих.
"Несовершеннолетний 2007 г.р., управляя автомобилем иностранного производства, который принадлежит его отцу, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали четверо рабочих, производящих ремонтные работы", — сообщили в ведомстве.
Двое из получивших травмы рабочих находятся в больнице. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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