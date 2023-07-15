Регион

Уведомления отключены

15 июля, 17:12

Школьник на папиной иномарке влетел в остановку с людьми в Подмосковье

В Химках 16-летний подросток врезался в остановку, сбив четырёх рабочих

<p>Место аварии в Химках. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/shodnyadaily" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Сходня | ОКруг"</a></p>

Место аварии в Химках. Обложка © VK / "Сходня | ОКруг"

В Химках подросток за рулём иномарки, которую взял у отца, въехал на скорости в автобусную остановку. По данным главка МВД России по Московской области, в результате аварии пострадали четверо рабочих.

"Несовершеннолетний 2007 г.р., управляя автомобилем иностранного производства, который принадлежит его отцу, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали четверо рабочих, производящих ремонтные работы", — сообщили в ведомстве.

Двое из получивших травмы рабочих находятся в больнице. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Грузовик протаранил 15 машин на трассе в Подмосковье

Грузовик протаранил 15 машин на трассе в Подмосковье

Ранее в Урюпинске пьяный водитель автомобиля Chevrolet протаранил машину с полицейскими. Один правоохранитель погиб, его коллега госпитализирован.

Ирина Фальке
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров