В Урюпинске пьяный водитель протаранил машину с полицейскими: один погиб, второй в больнице

В Урюпинске Волгоградской области нетрезвый водитель врезался в автомобиль инспектора ДПС. Погиб полицейский, ещё трое человек, один из них — ребёнок, пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вечером 14 июля сотрудник ДПС вместе со своим коллегой возвращался со службы домой на личном автомобиле марки ВАЗ-2107. Столкновение с выехавшим на встречку Chevrolet произошло на улице Большой Мушкетовской.

"В результате ДТП 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Водитель ВАЗа госпитализирован. Водитель Chevrolet и его 12-летний пассажир получили травмы", — уточняет полиция.

Медицинская экспертиза установила, что 53-летний водитель Chevrolet находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан, решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела за нарушение ПДД, которое стало причиной смерти человека по неосторожности. В МВД отметили, что семьям погибшего и пострадавшего полицейских окажут помощь.