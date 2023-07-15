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15 июля, 09:33

В Урюпинске пьяный водитель протаранил машину с полицейскими: один погиб, второй в больнице

МВД: В Урюпинске пьяный водитель врезался в ВАЗ-2107, погиб полицейский

<p>Место смертельного ДТП в Урюпинске. Фото © ГУ МВД по Волгоградской области</p>

Место смертельного ДТП в Урюпинске. Фото © ГУ МВД по Волгоградской области

В Урюпинске Волгоградской области нетрезвый водитель врезался в автомобиль инспектора ДПС. Погиб полицейский, ещё трое человек, один из них — ребёнок, пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вечером 14 июля сотрудник ДПС вместе со своим коллегой возвращался со службы домой на личном автомобиле марки ВАЗ-2107. Столкновение с выехавшим на встречку Chevrolet произошло на улице Большой Мушкетовской.

"В результате ДТП 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Водитель ВАЗа госпитализирован. Водитель Chevrolet и его 12-летний пассажир получили травмы", уточняет полиция.

Медицинская экспертиза установила, что 53-летний водитель Chevrolet находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан, решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела за нарушение ПДД, которое стало причиной смерти человека по неосторожности. В МВД отметили, что семьям погибшего и пострадавшего полицейских окажут помощь.

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Напомним, страшная авария произошла сегодня около пяти утра в Брюховецком районе Краснодарского края. На 91-м километре автодороги Краснодар – Ейск водитель грузовика MAN выехал на встречку, где столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Тула – Анапа. В момент аварии в автобусе находилось более 40 человек. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до трёх человек.

Юрий Лысенко
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