Выросло число погибших в страшном ДТП с автобусом, который ехал в Анапу

До трёх погибших увеличилось количество жертв столкновения рейсового автобуса с грузовиком-зерновозом на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Официальная информация: в результате ДТП трое погибших", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, возросло и число пострадавших — до 17. Семь из них пришлось госпитализировать.