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15 июля, 07:02

Выросло число погибших в страшном ДТП с автобусом, который ехал в Анапу

Число погибших в ДТП с автобусом и зерновозом на Кубани увеличилось до трёх

<p>Место аварии с рейсовым автобусом в Краснодарском крае. Обложка © <a href="https://23.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5061235" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Краснодарскому краю</a></p>

Место аварии с рейсовым автобусом в Краснодарском крае. Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

До трёх погибших увеличилось количество жертв столкновения рейсового автобуса с грузовиком-зерновозом на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Официальная информация: в результате ДТП трое погибших", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, возросло и число пострадавших — до 17. Семь из них пришлось госпитализировать.

Девочка-подросток и водитель погибли в ДТП с рейсовым автобусом на трассе под Иркутском

Девочка-подросток и водитель погибли в ДТП с рейсовым автобусом на трассе под Иркутском

Напомним, страшная авария произошла сегодня около пяти утра в Брюховецком районе Краснодарского края. На 91-м километре автодороги Краснодар – Ейск водитель грузовика MAN выехал на встречку, где столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Тула – Анапа. В момент аварии в автобусе находилось более 40 человек.

Николь Вербер
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