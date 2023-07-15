Выросло число погибших в страшном ДТП с автобусом, который ехал в Анапу
Число погибших в ДТП с автобусом и зерновозом на Кубани увеличилось до трёх
Место аварии с рейсовым автобусом в Краснодарском крае. Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
До трёх погибших увеличилось количество жертв столкновения рейсового автобуса с грузовиком-зерновозом на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Официальная информация: в результате ДТП трое погибших", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, возросло и число пострадавших — до 17. Семь из них пришлось госпитализировать.
Напомним, страшная авария произошла сегодня около пяти утра в Брюховецком районе Краснодарского края. На 91-м километре автодороги Краснодар – Ейск водитель грузовика MAN выехал на встречку, где столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Тула – Анапа. В момент аварии в автобусе находилось более 40 человек.