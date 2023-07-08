Девочка-подросток и водитель погибли в ДТП с рейсовым автобусом на трассе под Иркутском

В Иркутской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Последствия ДТП с рейсовым автобусом на 1295-м километре федеральной автодороги Р255 "Сибирь". Видео © VK / Полиция Иркутской области. МВД

По данным ведомства, всё произошло в ночь на 8 июля в районе посёлка Замзор Нижнеудинского района. На 1295-м километре федеральной автодороги Р255 "Сибирь" столкнулись Nissan Pathfinder и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Красноярск – Братск.

"От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера, ещё троим пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь", — сообщили в полиции.

В автобусе в момент аварии находились 47 пассажиров и три водителя, один из которых был госпитализирован. Сейчас устанавливаются причины смертельной аварии.