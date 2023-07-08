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8 июля, 05:39

Девочка-подросток и водитель погибли в ДТП с рейсовым автобусом на трассе под Иркутском

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области

В Иркутской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Последствия ДТП с рейсовым автобусом на 1295-м километре федеральной автодороги Р255 "Сибирь". Видео © VK / Полиция Иркутской области. МВД

По данным ведомства, всё произошло в ночь на 8 июля в районе посёлка Замзор Нижнеудинского района. На 1295-м километре федеральной автодороги Р255 "Сибирь" столкнулись Nissan Pathfinder и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Красноярск – Братск.

"От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера, ещё троим пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь", — сообщили в полиции.

В автобусе в момент аварии находились 47 пассажиров и три водителя, один из которых был госпитализирован. Сейчас устанавливаются причины смертельной аварии.

Момент аварии с полицейской машиной в центре Москвы попал на видео

Момент аварии с полицейской машиной в центре Москвы попал на видео

Ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП, произошедшем на трассе в Волгоградской области. В результате столкновения ВАЗа и Lada Largus на трассе Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград в Быковском районе погибли четыре человека, в том числе младенец.

Обложка ©

VK / Полиция Иркутской области. МВД

Николь Вербер
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