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7 июля, 07:00
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В ДТП на трассе под Волгоградом погибли четыре человека, в том числе младенец

<p>Последствия смертельной аварии в Волгоградской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/VOLG_34MVD/1837" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VOLG_34MVD</a></p>

Последствия смертельной аварии в Волгоградской области. Обложка © t.me / VOLG_34MVD

Жуткая авария с участием двух автомобилей произошла в Волгоградской области. По последним данным, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе младенец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что рано утром 7 июля на трассе Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград в Быковском районе Волгоградской области столкнулись ВАЗ и Lada Largus.

  • Последствия смертельной аварии в Волгоградской области. Фото © t.me / VOLG_34MVD
    Последствия смертельной аварии в Волгоградской области. Фото © t.me / VOLG_34MVD
  • Последствия смертельной аварии в Волгоградской области. Фото © t.me / VOLG_34MVD
    Последствия смертельной аварии в Волгоградской области. Фото © t.me / VOLG_34MVD
  • Последствия смертельной аварии в Волгоградской области. Фото © t.me / VOLG_34MVD
    Последствия смертельной аварии в Волгоградской области. Фото © t.me / VOLG_34MVD

Последствия смертельной аварии в Волгоградской области. Фото © t.me / VOLG_34MVD

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В результате ДТП тяжёлые травмы получили четыре человека, их экстренно госпитализировали. Трое граждан — водитель Lada Largus, пассажирка и маленький ребёнок из автомобиля ВАЗ — от полученных травм скончались на месте ДТП. Позднее число погибших увеличилось до четырёх. Как стало известно, при транспортировке в больницу скончался водитель ВАЗа. В больницу с травмами с места аварии доставлены три женщины 2004, 1982 и 1954 года рождения.

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Иван Косицын
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