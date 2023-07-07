В ДТП на трассе под Волгоградом погибли четыре человека, в том числе младенец

Жуткая авария с участием двух автомобилей произошла в Волгоградской области. По последним данным, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе младенец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что рано утром 7 июля на трассе Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград в Быковском районе Волгоградской области столкнулись ВАЗ и Lada Largus.







В результате ДТП тяжёлые травмы получили четыре человека, их экстренно госпитализировали. Трое граждан — водитель Lada Largus, пассажирка и маленький ребёнок из автомобиля ВАЗ — от полученных травм скончались на месте ДТП. Позднее число погибших увеличилось до четырёх. Как стало известно, при транспортировке в больницу скончался водитель ВАЗа. В больницу с травмами с места аварии доставлены три женщины 2004, 1982 и 1954 года рождения.