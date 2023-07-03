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3 июля, 08:31

Водителя Hyundai в Москве раздавили два грузовика

Две фуры и две легковушки столкнулись в Выхино-Жулебине в Москве

В Москве в районе Выхино-Жулебино произошло массовое ДТП: на улице Ташкентской столкнулись две фуры и две легковушки Lexus и Hyundai. Водитель последнего авто погиб.

Как уточняет SHOT, Hyundai оказался зажат между грузовиками, авто смяло — и водитель погиб внутри. Его личность устанавливается.

Две фуры и две легковушки столкнулись в Выхино-Жулебине в Москве. Видео © SHOT

Информация о других пострадавших уточняется.

Столкновение трёх машин на саратовской трассе унесло жизни четырёх человек

Столкновение трёх машин на саратовской трассе унесло жизни четырёх человек

А ранее, 2 июля, на трассе Екатеринбург – Серов произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате погибло пять человек.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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