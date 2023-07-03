Водителя Hyundai в Москве раздавили два грузовика
Две фуры и две легковушки столкнулись в Выхино-Жулебине в Москве
В Москве в районе Выхино-Жулебино произошло массовое ДТП: на улице Ташкентской столкнулись две фуры и две легковушки Lexus и Hyundai. Водитель последнего авто погиб.
Как уточняет SHOT, Hyundai оказался зажат между грузовиками, авто смяло — и водитель погиб внутри. Его личность устанавливается.
Две фуры и две легковушки столкнулись в Выхино-Жулебине в Москве. Видео © SHOT
Информация о других пострадавших уточняется.
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