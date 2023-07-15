Ехавший в Анапу автобус столкнулся с грузовиком на Кубани, есть погибшие
МВД: В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП с автобусом и зерновозом
В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком-зерновозом, результате ДТП два человека погибли и десять госпитализированы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.
Место ДТП с участием автобуса и зерновоза в Краснодарском крае. Видео © Telegram / ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
"В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, десять — госпитализированы с различными травмами", — прокомментировал начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.
Инцидент произошёл в 05:10 в Брюховецком районе на 91-м километре автодороги Краснодар – Ейск. По предварительным данным, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал из Тулы в Анапу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что полный пассажиров автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского под Воронежем. Инспектора доставили в больницу.
Telegram / ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю