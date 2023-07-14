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13 июля, 23:37

Пламя и взрывы: На западе Москвы столкнулись два грузовика

В Москве на Рябиновой улице столкнулись два грузовика, один из них загорелся

В Москве на Рябиновой улице произошло столкновение двух грузовиков, один из которых в итоге загорелся. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Момент аварии на Рябиновой улице в Москве. Видео © t.me / Дептранс. Оперативно

На кадрах видно, как один из грузовиков на огромной скорости влетел в другой, который совершал поворот. После этого начался пожар, который сопровождался громкими взрывами. По данным телеграм-канала SHOT, у одной из машин мог взорваться газовый баллон.

Последствия аварии на Рябиновой улице в Москве. Видео © t.me / SHOT

Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы, съезд с улицы Генерала Дорохова на улицу Рябиновую перекрыт. Точной информации о погибших и пострадавших пока нет.

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Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
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