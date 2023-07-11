Полный пассажиров автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского под Воронежем

В ДТП с участием маршрутного автобуса в Воронежской области пострадал инспектор ДПС. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону, авария произошла утром 11 июля в Семилукском районе на автодороге Семилуки – Воронеж.

Предварительно, у автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 102, отказали тормоза. 32-летний водитель транспортного средства, пытаясь избежать столкновения с другими машинами, выехал на обочину и допустил наезд на инспектора ДПС. После этого автобус столкнулся ещё с "ниссаном".

В результате ДТП инспектора доставили в больницу, пассажиры автобуса не пострадали. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства аварии.