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11 июля, 07:20

Полный пассажиров автобус с отказавшими тормозами сбил полицейского под Воронежем

В Воронежской области автобус с отказавшими тормозами сбил инспектора ДПС

<p>Последствия аварии с участием автобуса в Воронежской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd36/5431" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvd36</a></p>

Последствия аварии с участием автобуса в Воронежской области. Обложка © t.me / mvd36

В ДТП с участием маршрутного автобуса в Воронежской области пострадал инспектор ДПС. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону, авария произошла утром 11 июля в Семилукском районе на автодороге Семилуки – Воронеж.

Предварительно, у автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 102, отказали тормоза. 32-летний водитель транспортного средства, пытаясь избежать столкновения с другими машинами, выехал на обочину и допустил наезд на инспектора ДПС. После этого автобус столкнулся ещё с "ниссаном".

В результате ДТП инспектора доставили в больницу, пассажиры автобуса не пострадали. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Девочка-подросток и водитель погибли в ДТП с рейсовым автобусом на трассе под Иркутском

Девочка-подросток и водитель погибли в ДТП с рейсовым автобусом на трассе под Иркутском

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске вечером 6 июля произошла смертельная авария. По данным Лайфа, столкнулись маршрутный автобус и мотоцикл. В результате ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла.

Иван Косицын
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