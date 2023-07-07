Мотоциклистов разорвало на куски после жёсткого столкновения с автобусом в Подмосковье

В подмосковном Воскресенске вечером 6 июля произошла смертельная авария. По данным Лайфа, столкнулись маршрутный автобус и мотоцикл.





Источник сообщил, что водитель маршрутки не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего произошла авария. В общественном транспорте пассажиров не было. Из-за столкновения погибли водитель и пассажир мотоцикла, их буквально разорвало на куски.