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7 июля, 08:07
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Мотоциклистов разорвало на куски после жёсткого столкновения с автобусом в Подмосковье

При столкновении мотоцикла и автобуса в Воскресенске погибли два человека

<p>Последствия смертельной аварии в Подмосковье. Обложка © LIFE</p>

Последствия смертельной аварии в Подмосковье. Обложка © LIFE

В подмосковном Воскресенске вечером 6 июля произошла смертельная авария. По данным Лайфа, столкнулись маршрутный автобус и мотоцикл.

  • Последствия смертельной аварии в Подмосковье. Фото © LIFE
    Последствия смертельной аварии в Подмосковье. Фото © LIFE
  • Последствия смертельной аварии в Подмосковье. Фото © LIFE
    Последствия смертельной аварии в Подмосковье. Фото © LIFE

Последствия смертельной аварии в Подмосковье. Фото © LIFE

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Источник сообщил, что водитель маршрутки не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего произошла авария. В общественном транспорте пассажиров не было. Из-за столкновения погибли водитель и пассажир мотоцикла, их буквально разорвало на куски.

Момент аварии с полицейской машиной в центре Москвы попал на видео

Момент аварии с полицейской машиной в центре Москвы попал на видео

Ранее Лайф писал, что жуткая авария с участием двух автомобилей произошла в Волгоградской области. По последним данным, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе младенец.

Иван Косицын
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