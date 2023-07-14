Депутат Госдумы Чернышов пострадал в ДТП у аэропорта Шереметьево

По данным телеграм-канала, авария произошла вечером 13 июля, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта. Сейчас депутат находится в больнице. Другие подробности инцидента не приводятся.

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А ранее Лайф публиковал видео с моментом массового ДТП с участием полицейского Lexus в Тверском районе Москвы. На пересечении 1-й Тверской-Ямской и Бутырского Вала столкнулись KIA Sorento и внедорожник МВД. Последний от удара откатился в Citroën C3.