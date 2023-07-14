Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июля 2023, 11:11

Депутат Госдумы Чернышов пострадал в ДТП у аэропорта Шереметьево

Зампред Госдумы Чернышов получил перелом в ДТП возле Шереметьево

Борис Чернышов. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Борис Чернышов. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов получил перелом плечевой кости в результате ДТП возле аэропорта Шереметьево, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, авария произошла вечером 13 июля, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта. Сейчас депутат находится в больнице. Другие подробности инцидента не приводятся.

Отец за 1,2 млн откупил актрису из "Глухаря" от тюрьмы за "страшное ДТП"
Отец за 1,2 млн откупил актрису из "Глухаря" от тюрьмы за "страшное ДТП"

А ранее Лайф публиковал видео с моментом массового ДТП с участием полицейского Lexus в Тверском районе Москвы. На пересечении 1-й Тверской-Ямской и Бутырского Вала столкнулись KIA Sorento и внедорожник МВД. Последний от удара откатился в Citroën C3.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госдума
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar