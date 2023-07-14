Депутат Госдумы Чернышов пострадал в ДТП у аэропорта Шереметьево

По данным телеграм-канала, авария произошла вечером 13 июля, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта. Сейчас депутат находится в больнице. Другие подробности инцидента не приводятся.

Отец за 1,2 млн откупил актрису из "Глухаря" от тюрьмы за "страшное ДТП"

Отец за 1,2 млн откупил актрису из "Глухаря" от тюрьмы за "страшное ДТП"

А ранее Лайф публиковал видео с моментом массового ДТП с участием полицейского Lexus в Тверском районе Москвы. На пересечении 1-й Тверской-Ямской и Бутырского Вала столкнулись KIA Sorento и внедорожник МВД. Последний от удара откатился в Citroën C3.