Депутат Госдумы Чернышов пострадал в ДТП у аэропорта Шереметьево
Зампред Госдумы Чернышов получил перелом в ДТП возле Шереметьево
Борис Чернышов. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов получил перелом плечевой кости в результате ДТП возле аэропорта Шереметьево, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, авария произошла вечером 13 июля, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта. Сейчас депутат находится в больнице. Другие подробности инцидента не приводятся.
А ранее Лайф публиковал видео с моментом массового ДТП с участием полицейского Lexus в Тверском районе Москвы. На пересечении 1-й Тверской-Ямской и Бутырского Вала столкнулись KIA Sorento и внедорожник МВД. Последний от удара откатился в Citroën C3.