Отец за 1,2 млн откупил актрису из "Глухаря" от тюрьмы за "страшное ДТП"

63-летний отец актрисы сериалов "Глухарь", "След" и "Тайны следствия" Оксаны Скоропад стал жертвой мошенников. Валерий отдал деньги неизвестным, чтобы спасти от уголовки дочь, которая, по их словам, находится в реанимации. Об этом сообщает SHOT.

Всё началось со звонка неизвестного, который представился Валерию Скоропаду "сотрудником Следственного комитета". Голос в трубке поведал историю о том, что его дочь на авто сбила девушку, в результате ДТП обе оказались в реанимации. А когда Оксана очнётся, то на неё сразу же заведут уголовное дело, однако всё можно исправить. Встревоженный отец сразу согласился на все условия, лишь бы спасти любимую дочку от тюрьмы за "страшное ДТП".

В итоге через пару часов к Валерию постучал "специальный человек", который забрал приготовленный пакет с деньгами и одеждой для Оксаны. Вот только через некоторое время девушка сама вернулась домой как ни в чём не бывало. Актриса поспешила успокоить отца, после чего обратилась в полицию. По предварительным данным, отец отдал мошенникам около миллиона рублей. Точная сумма ущерба устанавливается.