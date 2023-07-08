В Подмосковье школьная учительница набрала кредитов и перевела все деньги аферистам

Телефонные мошенники обманули школьную учительницу из подмосковного города Видное на 1,2 миллиона рублей. Позвонивший педагогу злоумышленник представился "сотрудником органов", сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, "правоохранитель" заявил 59-летней учительнице Татьяне, что неизвестный по доверенности взял на её имя кредит. А чтобы защитить сбережения и быстро погасить заём, она должна оформить новый и отправить на указанный счёт.

Схема мошенников оказалась классической. Учительница набрала несколько кредитов в разных банках на общую сумму 1 200 000 рублей и перевела все деньги неизвестному. По факту мошенничества проводится проверка.