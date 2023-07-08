В Подмосковье школьная учительница набрала кредитов и перевела все деньги аферистам
SHOT: Телефонные мошенники обманули учителя из Видного на 1,2 млн рублей
Телефонные мошенники обманули школьную учительницу из подмосковного города Видное на 1,2 миллиона рублей. Позвонивший педагогу злоумышленник представился "сотрудником органов", сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, "правоохранитель" заявил 59-летней учительнице Татьяне, что неизвестный по доверенности взял на её имя кредит. А чтобы защитить сбережения и быстро погасить заём, она должна оформить новый и отправить на указанный счёт.
Схема мошенников оказалась классической. Учительница набрала несколько кредитов в разных банках на общую сумму 1 200 000 рублей и перевела все деньги неизвестному. По факту мошенничества проводится проверка.
С начала текущего года злоумышленники украли с банковских счетов и карт россиян почти пять миллиардов рублей, что на 30% больше показателя за весь прошлый год. IT-эксперт Виктор Смирнов уверен, что в росте кибермошенничества виновата низкая цифровая грамотность.
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