Эксперт объяснил, с чем связан рост объёма похищенных средств россиян в этом году

С начала текущего года кибермошенники украли с банковских счётов и карт россиян почти пять миллиардов рублей, что на 30% больше показателя за весь прошлый год. Руководитель компании Cosmovisa Виктор Смирнов в беседе с газетой "Петербургский дневник" назвал основные причины, по которым кибермошенничество продолжает процветать.

Так, среди них зафиксирован рост рынка электронной коммерции, западные санкции, а также низкая цифровая грамотность. Кроме того, всегда есть место психологическому фактору в виде стыда из-за того, что человек попался в ловушку злоумышленников.

Вместе с тем во всём мире наблюдается рост и телефонного мошенничества, отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, средний кол-центр, работающий по франшизе, похищает 40 тысяч долларов в месяц, а совокупный ущерб от деятельности 212 кол-центров достигает 100 миллионов долларов.