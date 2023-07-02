Россиянам назвали три правила для защиты от мошенников

Чтобы защититься от мошенников, нужно следовать трём простым правилам. Их в беседе с URA.ru озвучил эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании "Форс технологии" Борис Косарев.

В первую очередь, по его словам, не нужно открывать ссылки и файлы от контактов, которым вы не писали первыми и в которых не уверены. Во-вторых, следует не доверять тем, кто звонит и представляется сотрудником банка или полиции. В такой ситуации нужно спросить личные данные и перезвонить по официальному номеру учреждения.

Кроме того, важно не верить обещаниям получить высокую скидку в 50 и более процентов при условии срочной покупки. Получив такое предложение, следует перезвонить в магазин и уточнить, насколько актуальна эта акция. Также эксперт посоветовал помнить о том, что, если вас обманули, виноваты не вы, а мошенники, которые умеют убеждать.

"Мошенники изобретают новые способы кражи личных данных, в том числе платёжных паролей. Они могут убеждать открыть файл или ссылку, которую сбрасывают по смс или в чаты мессенджеров. Это вроде бы безобидное действие таит в себе опасность. За ссылкой и за файлом может быть современное вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных и платёжных паролей", — заключил Косарев.