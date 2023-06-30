Россиянам рассказали о совместных схемах мошенников и эвакуаторщиков

Если человек неправильно припарковал машину, то он может стать жертвой мошенников. Как рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьёв, некоторые недобросовестные эвакуаторщики освоили новый вид "подработки", обманывая россиян через сообщников.

Схема работает следующим образом: водитель эвакуатора подъезжает к неправильно припаркованному авто, но не забирает его. Вместо этого по оставленному за стеклом машины номеру звонит сообщник эвакуаторщика и якобы из добрых намерений предупреждает о том, что его машину могут увезти на стоянку.

Когда водитель выходит на улицу и видит маячащий неподалёку эвакуатор, он быстро садится в машину и уезжает. Однако после этого "информатор" снова звонит ему и требует денег в благодарность. Таким образом "жертвам" приходится раскошеливаться на сумму от двух до десяти тысяч рублей, сообщил юрист.

"Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от двух до десяти тысяч рублей. Недобросовестные эвакуаторщики и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать потом свою машину со штрафстоянки", — пояснил Соловьёв.

Эксперт посоветовал парковать машину правильно, чтобы лишить мошенников шанса зарабатывать на доверчивых автолюбителях.