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26 июня, 16:43

В Тюмени сотрудники ДПС сопроводили авто с умирающим ребёнком до больницы и спасли ему жизнь

В Тюмени сотрудники мотополиции помогли спасти малыша в критическом состоянии

<p>Инспекторы мотовзвода ДПС. Обложка © Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области</p>

Инспекторы мотовзвода ДПС. Обложка © Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Сотрудники тюменского мотоотряда ДПС сопроводили до больницы автомобиль с восьмимесячным малышом в тяжёлом состоянии. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на УГИБДД региона.

"Возле инспекторов остановился автомобиль, водитель которого вёз в больницу восьмимесячного сына, находящегося в тяжёлом состоянии. Автомобилист попросил сотрудников сопроводить его до больницы, так как ребёнку становилось хуже", — рассказали в УГИБДД региона.

На помощь пришли инспекторы мотовзвода ДПС Евгений Шубнов, Виктор Беломестнов и Александр Дучинский, которые несли службу на Салаирском тракте в Тюмени. Полицейские не раздумывая сели на мотоциклы и помогли мужчине в кратчайшие сроки добраться до медучреждения. Благодаря оперативности инспекторов мотополиции жизни младенца сейчас ничего не угрожает.

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Ирина Фальке
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