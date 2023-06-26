В Тюмени сотрудники ДПС сопроводили авто с умирающим ребёнком до больницы и спасли ему жизнь
В Тюмени сотрудники мотополиции помогли спасти малыша в критическом состоянии
Инспекторы мотовзвода ДПС. Обложка © Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области
Сотрудники тюменского мотоотряда ДПС сопроводили до больницы автомобиль с восьмимесячным малышом в тяжёлом состоянии. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на УГИБДД региона.
"Возле инспекторов остановился автомобиль, водитель которого вёз в больницу восьмимесячного сына, находящегося в тяжёлом состоянии. Автомобилист попросил сотрудников сопроводить его до больницы, так как ребёнку становилось хуже", — рассказали в УГИБДД региона.
На помощь пришли инспекторы мотовзвода ДПС Евгений Шубнов, Виктор Беломестнов и Александр Дучинский, которые несли службу на Салаирском тракте в Тюмени. Полицейские не раздумывая сели на мотоциклы и помогли мужчине в кратчайшие сроки добраться до медучреждения. Благодаря оперативности инспекторов мотополиции жизни младенца сейчас ничего не угрожает.
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