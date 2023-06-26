В Тюмени сотрудники ДПС сопроводили авто с умирающим ребёнком до больницы и спасли ему жизнь

Сотрудники тюменского мотоотряда ДПС сопроводили до больницы автомобиль с восьмимесячным малышом в тяжёлом состоянии. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на УГИБДД региона.

"Возле инспекторов остановился автомобиль, водитель которого вёз в больницу восьмимесячного сына, находящегося в тяжёлом состоянии. Автомобилист попросил сотрудников сопроводить его до больницы, так как ребёнку становилось хуже", — рассказали в УГИБДД региона.