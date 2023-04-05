В Петербурге врачи выхаживают младенца весом 320 граммов

В Северной столице родился мальчик с экстремально низким весом — 320 граммов — и неонатологам удалось спасти новорождённого, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Врачи Детской городской больницы № 1 столкнулись с этим впервые.

Кроха появился на свет два месяца назад. Таких маленьких детей врачи ласково называют "торопыжками". Специалисты интенсивной терапии организовали малышу реанимационный кувез, который поддерживает температурный режим и влажность как в утробе матери. За это время мальчик заметно подрос и сейчас весит уже 900 граммов.

"Он продолжает наблюдаться специалистами. Потихонечку мы стараемся привести его к такому состоянию, когда он сможет дышать, как мы с вами, не будет требовать нашей помощи и будет переведён на этап выхаживания. Через сколько это будет, сказать сложно", — рассказала врач-реаниматолог Мария Старкова.

Врачей-неонатологов в петербургской детской больнице около 250 человек. Ещё 25 лет назад 80% новорождённых с массой тела менее килограмма спасти либо не удавалось, либо они получали инвалидность. Сегодня шанс на здоровое детство имеет практически любой ребёнок, заверили в клинике.