Беременную россиянку едва не убили два плода

Врачи спасли жительницу Тулы с редчайшей патологией, которая может случиться с одной беременной на 30 тысяч женщин. О необычном случае рассказали в пресс-службе в региональном Минздраве.

Молодая мама поступила в больницу в начале февраля с жалобами на тошноту и тянущие боли внизу живота. По результатам обследования женщине сообщили, что у неё произошла двойная беременность: одна из оплодотворённых яйцеклеток попала в матку и развивалась обычным образом, а вторая беременность стала внематочной. Девушке провели экстренную операцию.

"Несмотря на маленький срок беременности (всего пять недель), операция прошла успешно, мы сохранили жизнь маме и будущему ребёнку", — рассказал заведующий гинекологическим отделением больницы Антон Дагаев.

Спустя неделю пациентку уже выписали. В Министерстве здравоохранения отметили, что "благодаря усилиям врачей гинекологического отделения Ваныкинской больницы через семь месяцев пациентка сможет стать счастливой мамой".