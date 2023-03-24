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24 марта, 19:12

Беременную россиянку едва не убили два плода

Тульские врачи спасли 34-летнюю женщину с редкой двойной беременностью

<p>Обложка © Министерство здравоохранения Тульской области</p>

Обложка © Министерство здравоохранения Тульской области

Врачи спасли жительницу Тулы с редчайшей патологией, которая может случиться с одной беременной на 30 тысяч женщин. О необычном случае рассказали в пресс-службе в региональном Минздраве.

Молодая мама поступила в больницу в начале февраля с жалобами на тошноту и тянущие боли внизу живота. По результатам обследования женщине сообщили, что у неё произошла двойная беременность: одна из оплодотворённых яйцеклеток попала в матку и развивалась обычным образом, а вторая беременность стала внематочной. Девушке провели экстренную операцию.

"Несмотря на маленький срок беременности (всего пять недель), операция прошла успешно, мы сохранили жизнь маме и будущему ребёнку", — рассказал заведующий гинекологическим отделением больницы Антон Дагаев.

Спустя неделю пациентку уже выписали. В Министерстве здравоохранения отметили, что "благодаря усилиям врачей гинекологического отделения Ваныкинской больницы через семь месяцев пациентка сможет стать счастливой мамой".

Петербургские врачи спасли жизнь беременной с очень редкой патологией

Петербургские врачи спасли жизнь беременной с очень редкой патологией

Ранее Лайф сообщал, что специалисты перинатального центра в Щёлкове выходили недоношенных четверняшек. По словам главного врача, средняя масса тела родившихся девочек составляла полтора килограмма, а одна весила ещё меньше — менее килограмма.

Ирина Фальке
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