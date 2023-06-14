Регион

Уведомления отключены

14 июня, 14:29

Автоюрист объяснил, что делать, если байкер снёс боковое зеркало и сбежал

Юрист Славнов: Если мотоциклист снёс зеркало у авто и уехал, нужно вызывать ДПС

Если боковое зеркало вашего автомобиля на скорости сломал мотоциклист и уехал, а регистратора нет, нужно найти свидетелей случившегося и вызвать полицию на место столкновения. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

"Если мотоциклист вам снёс боковое зеркало и уехал, то надо остановиться. Обзавестись телефонами свидетелей, если у вас нет регистратора. Может быть, тот, кто рядом с вами ехал и запомнил номер мотоцикла, может, регистратор есть, и вызывать полицию. Инспектор приедет и оформит вас как ДТП с одной машиной", — пояснил Славнов в беседе с Ura.ru.

Также мотоциклиста, который скрылся с места аварии, могут надолго лишить прав. Номера гонщика, который действительно сломал зеркало, подадут в розыск, а затем установят "скрытие с места ДТП".

"Это лишение прав от года до полутора лет. Он также будет должен возместить причинённый вред", — рассказал эксперт.

Автоюрист объяснила, почему хитрым водителям не грозит штраф за закрытые номера на парковках

Автоюрист объяснила, почему хитрым водителям не грозит штраф за закрытые номера на парковках

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, какой документ не стоит подписывать после аварии, хотя назвать его могут как угодно.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Ирина Фальке
  • Новости
  • ПДД
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров