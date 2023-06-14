Автоюрист объяснил, что делать, если байкер снёс боковое зеркало и сбежал

Если боковое зеркало вашего автомобиля на скорости сломал мотоциклист и уехал, а регистратора нет, нужно найти свидетелей случившегося и вызвать полицию на место столкновения. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

"Если мотоциклист вам снёс боковое зеркало и уехал, то надо остановиться. Обзавестись телефонами свидетелей, если у вас нет регистратора. Может быть, тот, кто рядом с вами ехал и запомнил номер мотоцикла, может, регистратор есть, и вызывать полицию. Инспектор приедет и оформит вас как ДТП с одной машиной", — пояснил Славнов в беседе с Ura.ru.

Также мотоциклиста, который скрылся с места аварии, могут надолго лишить прав. Номера гонщика, который действительно сломал зеркало, подадут в розыск, а затем установят "скрытие с места ДТП".

"Это лишение прав от года до полутора лет. Он также будет должен возместить причинённый вред", — рассказал эксперт.