Россиянам рассказали, какой документ не стоит подписывать после аварии
Юрист Кудерко: Сразу после ДТП документ от страховой лучше не подписывать
Соглашение об урегулировании убытков после ДТП лучше сразу не подписывать. В нём прописаны способ ремонта и стоимость ущерба, и их предварительно необходимо пристально изучить. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко. Она уточнила, что страховщики хотят извлечь максимальную выгоду для себя и часто идут на ухищрения. Называться этот документ может как угодно: протокол, меморандум, справка.
"Подписав такое соглашение, пострадавший в ДТП автолюбитель полностью потеряет право на судебное оспаривание стоимости ремонта или запчастей", — рассказала в интервью агентству "Прайм" Кудерко.
Она посоветовала не оценивать ущерб "на глаз": позже могут выявиться новые данные. Лучше прибегнуть к помощи эксперта, чтоб он осмотрел и сказал, правильно ли рассчитана сумма, необходимая для ремонта. Специалист также напомнила, что виновник ДТП должен будет выплачивать деньги даже сверх установленной суммы по ОСАГО, если она полностью не покрывает нанесённого ущерба.
Ранее автоюрист рассказал, как добиться компенсации за повреждения при падении на машину льда. Можно потребовать выплат от юридического лица, которому принадлежит здание.
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