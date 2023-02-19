Россиянам рассказали, какой документ не стоит подписывать после аварии

Соглашение об урегулировании убытков после ДТП лучше сразу не подписывать. В нём прописаны способ ремонта и стоимость ущерба, и их предварительно необходимо пристально изучить. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко. Она уточнила, что страховщики хотят извлечь максимальную выгоду для себя и часто идут на ухищрения. Называться этот документ может как угодно: протокол, меморандум, справка.

"Подписав такое соглашение, пострадавший в ДТП автолюбитель полностью потеряет право на судебное оспаривание стоимости ремонта или запчастей", — рассказала в интервью агентству "Прайм" Кудерко.

Она посоветовала не оценивать ущерб "на глаз": позже могут выявиться новые данные. Лучше прибегнуть к помощи эксперта, чтоб он осмотрел и сказал, правильно ли рассчитана сумма, необходимая для ремонта. Специалист также напомнила, что виновник ДТП должен будет выплачивать деньги даже сверх установленной суммы по ОСАГО, если она полностью не покрывает нанесённого ущерба.