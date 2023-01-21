Страховщики попросили изменить условия ремонта по ОСАГО

Дефицит автозапчастей и вытекающие из этого задержки с ремонтом автомобилей привели к тому, что возможности страховых компаний по обслуживанию клиентов в рамках ОСАГО сократились. Нехватка деталей оценивается в 15–20%, а возможности по ремонту упали до 5%. Об этом, как пишут "Известия", было заявлено на закрытой встрече в Госдуме с участием депутатов, автостраховщиков и общественников. Среди звучавших там предложений — увеличение сроков ремонта вдвое.

"С такой инициативой выступили сами автостраховщики. Нужно отметить, что эта мера, если её введут, будет временной, она даст страховым компаниям чуть больше времени на подбор качественных запчастей, пока не будут окончательно налажены поставки, в том числе по параллельному импорту", — цитирует газета председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Ещё одно предложение, способное, по мнению страховщиков, решить проблему — разрешить использование по ОСАГО бывших в употреблении запчастей. Однако член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что это может повлиять на криминальную обстановку. Он напомнил, как в 90-е годы угоняли машины для разбора и продажи по частям. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что увеличение сроков ремонта — попытка оградиться от ответственности. Эксперты также предполагают, что "автогражданка" станет дешевле, если инициатива будет принята. Другие считают, что мера приемлемая, но нужно ввести определённые ограничения.

"Следует указать, что в случае использования таких деталей техцентр должен будет предоставить документы, подтверждающие, что деталь была приобретена на законных основаниях", — сказал замглавы председателя Всероссийского общества автомобилистов Максим Белугин.