Мошенники заставили дедушку из Москвы "пожертвовать" деньги в фонд умерших от БАД

Мужчина узнал, что кора муравьиного дерева хорошо очищает организм и укрепляет иммунитет, и решил купить капсулы с ней. Вскоре после начала приёма ему позвонил неизвестный и сказал, что эти таблетки являются токсичными, от них можно тяжело заболеть и даже умереть. Уже 17 человек скончались из-за капсул. А поскольку пенсионер уже "проспонсировал" производителя этих БАД, то нужно искупить долг: перевести деньги в фонд умерших от коры муравьиного дерева. Испуганный мужчина через банкомат перевёл четыре тысячи рублей на неизвестный номер. Уже после этого он понял, что попался на уловку мошенников. Возбуждено уголовное дело.