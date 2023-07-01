Мошенники заставили дедушку из Москвы "пожертвовать" деньги в фонд умерших от БАД
SHOT: Пенсионер из Москвы попался на уловку мошенников со "смертельными" БАД
В Москве мошенники обманным путём заставили 70-летнего пенсионера перевести деньги. Они придумали историю про якобы смертельные биодобавки, которые купил мужчина. Подробнее об этом рассказал телеграм-канал SHOT.
Мужчина узнал, что кора муравьиного дерева хорошо очищает организм и укрепляет иммунитет, и решил купить капсулы с ней. Вскоре после начала приёма ему позвонил неизвестный и сказал, что эти таблетки являются токсичными, от них можно тяжело заболеть и даже умереть. Уже 17 человек скончались из-за капсул. А поскольку пенсионер уже "проспонсировал" производителя этих БАД, то нужно искупить долг: перевести деньги в фонд умерших от коры муравьиного дерева. Испуганный мужчина через банкомат перевёл четыре тысячи рублей на неизвестный номер. Уже после этого он понял, что попался на уловку мошенников. Возбуждено уголовное дело.
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