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28 июня, 17:14

Сотрудница Росавиации вложилась в "банк Британии" и потеряла 600 тысяч

Сотрудница Росавиации отдала аферисту из "британского банка" 600 тысяч рублей

<p>Россиянка, отправившая мошенникам 600 тысяч рублей. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/53484" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Россиянка, отправившая мошенникам 600 тысяч рублей. Фото © t.me / SHOT

Сотрудницу Росавиации из Москвы мошенник развёл на 600 тысяч рублей, назвавшись представителем международного банка и пообещав быструю прибыль от вложений. О случившемся пишет SHOТ.

31-летняя консультантка российского ведомства повелась на звонок с британского номера. Собеседник предложил огромные проценты за денежные инвестиции в развитие некоего международного банка. Сначала девушка перевела аферисту 12 тысяч рублей, ей тут же вернулись кешбэком полторы тысячи.

Решив, что схема надёжная, россиянка согласилась увеличить инвестиции ради огромного заработка. В общей сложности мошенник выманил у неё около 600 тысяч рублей. Когда девушка попросила проценты, загадочный телефонный собеседник пропал. Расследованием занялась полиция.

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Ранее Лайф писал, что москвичка познакомилась в приложении для изучения языка с иностранцем, который придумал хитрую схему и выманил у неё 430 тысяч рублей. Он пообещал прилететь к ней, отправив сначала в Россию багаж. Женщина согласилась оплатить таможенные сборы, перевела деньги, после чего мошенник исчез.

Татьяна Миссуми
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