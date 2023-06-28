Сотрудница Росавиации вложилась в "банк Британии" и потеряла 600 тысяч
Сотрудница Росавиации отдала аферисту из "британского банка" 600 тысяч рублей
Россиянка, отправившая мошенникам 600 тысяч рублей. Фото © t.me / SHOT
Сотрудницу Росавиации из Москвы мошенник развёл на 600 тысяч рублей, назвавшись представителем международного банка и пообещав быструю прибыль от вложений. О случившемся пишет SHOТ.
31-летняя консультантка российского ведомства повелась на звонок с британского номера. Собеседник предложил огромные проценты за денежные инвестиции в развитие некоего международного банка. Сначала девушка перевела аферисту 12 тысяч рублей, ей тут же вернулись кешбэком полторы тысячи.
Решив, что схема надёжная, россиянка согласилась увеличить инвестиции ради огромного заработка. В общей сложности мошенник выманил у неё около 600 тысяч рублей. Когда девушка попросила проценты, загадочный телефонный собеседник пропал. Расследованием занялась полиция.
Ранее Лайф писал, что москвичка познакомилась в приложении для изучения языка с иностранцем, который придумал хитрую схему и выманил у неё 430 тысяч рублей. Он пообещал прилететь к ней, отправив сначала в Россию багаж. Женщина согласилась оплатить таможенные сборы, перевела деньги, после чего мошенник исчез.