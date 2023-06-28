Сотрудница Росавиации вложилась в "банк Британии" и потеряла 600 тысяч

Сотрудницу Росавиации из Москвы мошенник развёл на 600 тысяч рублей, назвавшись представителем международного банка и пообещав быструю прибыль от вложений. О случившемся пишет SHOТ.

31-летняя консультантка российского ведомства повелась на звонок с британского номера. Собеседник предложил огромные проценты за денежные инвестиции в развитие некоего международного банка. Сначала девушка перевела аферисту 12 тысяч рублей, ей тут же вернулись кешбэком полторы тысячи.

Решив, что схема надёжная, россиянка согласилась увеличить инвестиции ради огромного заработка. В общей сложности мошенник выманил у неё около 600 тысяч рублей. Когда девушка попросила проценты, загадочный телефонный собеседник пропал. Расследованием занялась полиция.