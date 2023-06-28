"Жених" из приложения для изучения языка развёл москвичку почти на полмиллиона

Москвичка познакомилась в приложении для изучения языка с иностранцем, который придумал хитрую схему и выманил у неё 430 тысяч рублей. Детали новой аферы узнал SHOT.

36-летняя супервайзер решила подтянуть английский и познакомилась в языковом приложении с дизайнером из Шотландии Энтони Стюартом. Носитель языка рассказывал новой знакомой о работе, путешествиях, о своей стране — женщина стала замечать, что разговорная практика даёт результат, и продолжила переписку с шотландцем, но уже на более личные темы.

Энтони покорил новую знакомую и даже вызвался прилететь в Москву, чтобы сблизиться. Он пообещал, что возьмёт билеты сразу после рабочей поездки в Бразилию, но пожаловался на один нюанс: в Бразилии слишком опасно и его вещи могут похитить, поэтому он их почтой перешлёт в Россию. Москвичка согласилась.

Вскоре женщине на электронную почту пришло письмо от "транспортной компании" SkylineCourier, которой шотландец "пересылал свои вещи". Ей сказали, что багаж Стюарта был арестован на таможне и нужно немедленно оплатить пошлины. А так как "шотландский жених" в Бразилии был без связи, девушка любезно согласилась заплатить за всё сама.

Сначала она перевела по реквизитам 83 тысячи рублей, а затем сделала ещё четыре перевода. Всего россиянка потратила около 430 тысяч рублей. На этом история любви оборвалась — друг по переписке просто исчез, как и деньги очарованной им невесты.