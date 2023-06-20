Регион

Уведомления отключены

20 июня, 08:39

Самую красивую контрабанду пресекли в аэропорту Внуково

ФТС: Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов изъяли у иностранца во Внуково

Самую красивую контрабанду пресекли в аэропорту Внуково. Как стало известно Лайфу, более 80 крупных бриллиантов и изумрудов общим весом около 500 карат обнаружили сотрудники таможни у прибывшего из Дубая гражданина Индии.

Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов изъяли у иностранца во Внуково. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов изъяли у иностранца во Внуково. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

"В ходе выборочного контроля таможенники остановили мужчину в "зелёном" коридоре. Просканировав его чемодан, инспекторы выявили 35 зелёных полупрозрачных камней, упакованных в полимерные пакеты", — рассказали Лайфу в пресс-службе ФТС.

На вопрос о наличии при себе иных драгоценностей пассажир ответил отрицательно, однако в ходе личного досмотра в карманах рубашки мужчины было обнаружено ещё 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат, а также семь пакетов, наполненных более мелкими камнями различных форм и цветов.

У контрабандиста изъяли 35 зелёных полупрозрачных камней, упакованных в полимерные пакеты. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

У контрабандиста изъяли 35 зелёных полупрозрачных камней, упакованных в полимерные пакеты. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

"Лучшие друзья девушек" были изъяты и направлены на экспертизу.

Бриллианты, сумки, часы: Появилось видео обысков в "золотохранилище" миллиардерши Блиновской

Бриллианты, сумки, часы: Появилось видео обысков в "золотохранилище" миллиардерши Блиновской

А ранее Лайф рассказывал, как экс-сотрудницу Департамента здравоохранения Орловской области задержали с наркотиками в московском аэропорту Шереметьево. Девушка привезла из Китая больше грамма марихуаны.

Обложка ©

Edgar Soto / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • ФТС России
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров