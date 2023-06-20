Самую красивую контрабанду пресекли в аэропорту Внуково. Как стало известно Лайфу, более 80 крупных бриллиантов и изумрудов общим весом около 500 карат обнаружили сотрудники таможни у прибывшего из Дубая гражданина Индии.

Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов изъяли у иностранца во Внуково. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

"В ходе выборочного контроля таможенники остановили мужчину в "зелёном" коридоре. Просканировав его чемодан, инспекторы выявили 35 зелёных полупрозрачных камней, упакованных в полимерные пакеты", — рассказали Лайфу в пресс-службе ФТС.

На вопрос о наличии при себе иных драгоценностей пассажир ответил отрицательно, однако в ходе личного досмотра в карманах рубашки мужчины было обнаружено ещё 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат, а также семь пакетов, наполненных более мелкими камнями различных форм и цветов.

У контрабандиста изъяли 35 зелёных полупрозрачных камней, упакованных в полимерные пакеты. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

"Лучшие друзья девушек" были изъяты и направлены на экспертизу.