Бывшая орловская чиновница попалась с наркотиками в Шереметьево

По его информации, 25-летняя Маргарита прилетела в Москву рейсом из китайского Чэнду. Она пыталась осторожно выйти в город через терминал С. Однако на её пути встали таможенники, которые решили досмотреть девушку. При себе у неё оказалось больше грамма наркотического вещества. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье о контрабанде наркотиков.