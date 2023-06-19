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19 июня, 11:12

Бывшая орловская чиновница попалась с наркотиками в Шереметьево

Экс-сотрудницу Депздрава Орловской области задержали с наркотиками в Шереметьево

Экс-сотрудницу Департамента здравоохранения Орловской области задержали с наркотиками в московском аэропорту Шереметьево. Девушка привезла из Китая больше грамма марихуаны, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, 25-летняя Маргарита прилетела в Москву рейсом из китайского Чэнду. Она пыталась осторожно выйти в город через терминал С. Однако на её пути встали таможенники, которые решили досмотреть девушку. При себе у неё оказалось больше грамма наркотического вещества. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье о контрабанде наркотиков.

Троих наркодилеров задержали с 10 килограммами зелья в Королёве

Троих наркодилеров задержали с 10 килограммами зелья в Королёве

Ранее сообщалось, что бывший чиновник заделался в наркодилеры и попался с целым пакетом мефедрона в Москве. По данным следствия, 42-летний мужчина через Интернет продавал запрещённые вещества и доставлял их покупателям, делая закладки.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Косицын
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