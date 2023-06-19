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19 июня, 10:20

Троих наркодилеров задержали с 10 килограммами зелья в Королёве

В подмосковном городе Королёве задержали трёх мужчин с десятью килограммами наркотиков. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, задержанные возрастом от 23 до 27 лет занимались продажей запрещённых веществ в съёмном жилье в доме на улице Пионерской. Наркоторговцев удалось поймать прямо в подъезде возле злополучной квартиры. При себе у них было найдено 163 свёртка, а в квартире силовики обнаружили ещё 21.

Согласно данным экспертизы, внутри свёртков оказались мефедрон, метамфетамин, метадон и метилэфедрон. Общий вес изъятых наркотиков составил десять килограммов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

В квартире у задержанных за наркотики актрисы Бабушкиной и её мужа прошли обыски

В квартире у задержанных за наркотики актрисы Бабушкиной и её мужа прошли обыски

Ранее Лайф рассказывал, как бывший чиновник заделался в наркодилеры и попался с целым пакетом мефедрона в Москве. По данным следствия, 42-летний мужчина через Интернет продавал запрещённые вещества и доставлял их покупателям, делая закладки.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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