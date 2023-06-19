Троих наркодилеров задержали с 10 килограммами зелья в Королёве

В подмосковном городе Королёве задержали трёх мужчин с десятью килограммами наркотиков. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, задержанные возрастом от 23 до 27 лет занимались продажей запрещённых веществ в съёмном жилье в доме на улице Пионерской. Наркоторговцев удалось поймать прямо в подъезде возле злополучной квартиры. При себе у них было найдено 163 свёртка, а в квартире силовики обнаружили ещё 21.

Согласно данным экспертизы, внутри свёртков оказались мефедрон, метамфетамин, метадон и метилэфедрон. Общий вес изъятых наркотиков составил десять килограммов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.