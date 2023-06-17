В квартире у задержанных за наркотики актрисы Бабушкиной и её мужа прошли обыски

Следователи провели обыск в квартире актрисы Кристины Бабушкиной и еë мужа Андрея Гацунаева, в машине которых утром 16 июня обнаружили наркотики. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В квартире у задержанных за наркотики актрисы Бабушкиной и её мужа идут обыски. Видео © Telegram / SHOT

Попасть в квартиру силовикам удалось не сразу: несколько часов сотрудники органов ждали актрису, чтобы провести при ней следственные действия. Но вместо Бабушкиной на место обысков явился адвокат с ключами. Такой вариант считается противозаконным, так как по закону разрешено проводить обыск только в присутствии собственника жилья. В итоге к дому на Краснохолмской под конвоем привезли задержанного мужа актрисы.