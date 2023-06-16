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16 июня, 05:26

Актрису Кристину Бабушкину задержали в Москве, при ней нашли белый порошок

В Москве задержали актрису Кристину Бабушкину. Как передаёт Пятый канал, при ней правоохранители обнаружили пакетик с порошком.

Кадр из фильма © kino-teatr.ru / "Земский доктор. Возвращение (2013). Режиссёры Александр Павловский, Егор Климович, сценарист Маргарита Смирнова

Кадр из фильма © kino-teatr.ru / "Земский доктор. Возвращение (2013). Режиссёры Александр Павловский, Егор Климович, сценарист Маргарита Смирнова

Автомобиль, в котором артистка ехала вместе с мужем, остановили на улице Коровий Вал в центре столицы. Во время осмотра и проверки документов у них нашли неизвестное порошкообразное вещество белого цвета. В результате Бабушкину и её супруга отправили на медосвидетельствование, порошок же отправился на экспертизу.

Известность Кристина Бабушкина получила благодаря ролям в таких сериалах, как "Беспринципные" и "Кровавая барыня". Также актриса снималась в фильмах "Слушая тишину", "Звезда" и других.

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kino-teatr.ru / "Земский доктор. Возвращение (2013). Режиссёры Александр Павловский, Егор Климович, сценарист Маргарита Смирнова

Максим Плетнёв
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