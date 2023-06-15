Член ОП Подмосковья пытался отправить в Калининград мефедрон для продажи в Даркнете

Члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова задержали по подозрению в наркоторговле. Как сообщает SHOT, он отправил два килограмма мефедрона в Калининградскую область для продажи через Даркнет.

Председатель общественной организации "Активный житель Подмосковья" Илья Бирюков. Обложка © Общественная палата Московской области

По данным телеграм-канала, грузовик с запрещёнными веществами накрыли 13 июня в посёлке Невское Калининградской области. Полицейские стали осматривать прибывшую на пароме из порта в Ленобласти фуру и обнаружили внутри две коробки с гидроаккумуляторами. Недолго думая, сотрудники разобрали их и увидели два пакета с порошком. По результатам экспертизы, это оказался мефедрон массой около двух килограммов.

В ходе расследования выяснилось, что посылку с водителем отправил 30-летний Бирюков. В Калининградской области запрещёнку должен был получить курьер для дальнейшей продажи. Однако благодаря действиям бдительных полицейских наркотрафик удалось пресечь. Председатель общественной организации "Активный житель Подмосковья" был задержан и сейчас находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.