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15 июня, 12:46

Член ОП Подмосковья пытался отправить в Калининград мефедрон для продажи в Даркнете

SHOT: Члена Общественной палаты Подмосковья Бирюкова подозревают в наркоторговле

Члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова задержали по подозрению в наркоторговле. Как сообщает SHOT, он отправил два килограмма мефедрона в Калининградскую область для продажи через Даркнет.

Председатель общественной организации "Активный житель Подмосковья" Илья Бирюков. Обложка © Общественная палата Московской области

Председатель общественной организации "Активный житель Подмосковья" Илья Бирюков. Обложка © Общественная палата Московской области

По данным телеграм-канала, грузовик с запрещёнными веществами накрыли 13 июня в посёлке Невское Калининградской области. Полицейские стали осматривать прибывшую на пароме из порта в Ленобласти фуру и обнаружили внутри две коробки с гидроаккумуляторами. Недолго думая, сотрудники разобрали их и увидели два пакета с порошком. По результатам экспертизы, это оказался мефедрон массой около двух килограммов.

В ходе расследования выяснилось, что посылку с водителем отправил 30-летний Бирюков. В Калининградской области запрещёнку должен был получить курьер для дальнейшей продажи. Однако благодаря действиям бдительных полицейских наркотрафик удалось пресечь. Председатель общественной организации "Активный житель Подмосковья" был задержан и сейчас находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

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Общественная палата Московской области

Николь Вербер
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