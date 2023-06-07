Экс-футболиста "Анжи" Гасанова задержали с наркотиками в Москве

Бывший футболист "Анжи" Шамиль Гасанов был задержан с наркотиками в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Случилось это минувшей ночью в Солнцеве. 29-летний спортсмен перебегал дорогу в неположенном месте, и его остановила полиция. Мужчина начал нервничать, сотрудники МВД решили его досмотреть и нашли в кармане свёрток, замотанный синей изолентой. Внутри оказался метадон.

Гасанов раньше играл за "Анжи", "Енисей" и норвежский "Тромсё". Сейчас он числится в узбекском клубе "Сурхан". Теперь проводится проверка, со спортсменом работает полиция.