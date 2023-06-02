Чемпиона мира по рукопашному бою Баймасханова задержали с наркотиками в Москве
Чемпион мира по рукопашному бою, 29-летний Мовсар Баймасханов, задержан в центре Москвы с наркотиками. По данным ТАСС, сотрудники полиции остановили такси для проверки документов у водителя, но тут же их внимание переключилось на пассажира — тот заметно нервничал.
"Выяснилось, что это спортсмен Мовсар Баймасханов, у него выявлено более 0,30 г запрещённых наркотических веществ", — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.
Боец был доставлен в отделение. Он утверждает, что хранил наркотики без цели сбыта, для личного употребления.
Факт "задержания пассажира такси 1994 года рождения на Тестовской улице в Москве" подтвердила пресс-служба столичного ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело.
Мовсар Баймасханов — пятикратный чемпион России, чемпион Европы 2018–2020 годов, чемпион мира 2019-го и 2021 года.
Ранее Лайф писал, что прокуратура Нидерландов предъявила нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу обвинение по делу о контрабанде наркотиков. Он попал под подозрение в рамках дела Зигфрида Уортела из Суринама, у которого в 2019 году пропала партия кокаина весом в 400 килограммов. Инцидент привёл к убийству двух человек, в том числе бывшего футболиста "Антверпена" Келвина Мейнарда. По мнению правоохранителей, тогда Промес заплатил Уортелу за исчезнувшие наркотики 250 тысяч евро "ради своей безопасности".