Чемпиона мира по рукопашному бою Баймасханова задержали с наркотиками в Москве

Чемпион мира по рукопашному бою, 29-летний Мовсар Баймасханов, задержан в центре Москвы с наркотиками. По данным ТАСС, сотрудники полиции остановили такси для проверки документов у водителя, но тут же их внимание переключилось на пассажира — тот заметно нервничал.

"Выяснилось, что это спортсмен Мовсар Баймасханов, у него выявлено более 0,30 г запрещённых наркотических веществ", — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.

Боец был доставлен в отделение. Он утверждает, что хранил наркотики без цели сбыта, для личного употребления.

Факт "задержания пассажира такси 1994 года рождения на Тестовской улице в Москве" подтвердила пресс-служба столичного ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело.

Мовсар Баймасханов — пятикратный чемпион России, чемпион Европы 2018–2020 годов, чемпион мира 2019-го и 2021 года.